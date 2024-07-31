У ексзаступника міністра оборони РФ знайшли картини з Шойгу в образі чекіста

У колишнього заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова знайшли картини, на частині яких зображено ексглаву міноборони Сергія Шойгу. Картини було знайдено минулого тижня під час обшуків.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Досьє шпигуна".

На картинах Шойгу зображений в образі чекіста та будьонівця, інформує Апостроф .

Також на одній із картин Шойгу схожий на Наполеона.

Картина Поля Делароша "Наполеон у Фонтенбло":

Булгакова, який 14 років відповідав за тилове забезпечення армії, звинувачують у крадіжці 1,3 млрд рублів (близько 9,5 млн доларів) на постачання сухпайків військовим.