Загибель 19 бійців на Запоріжжі: винних у трагедії досі не знайшли

Винних у загибелі від ракетного удару РФ 19 військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області в листопаді 2023 року досі не встановлено, інформує Апостроф .

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на інформзапит видання "Главком".

Як відомо, відповідне розслідування триває за фактами держзради та недбалого ставлення до служби. В його рамках слідство досі не вручило підозри жодній особі, які могли бути причетними до трагедії.

"У вказаному кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень і закінчення досудового розслідування у розумні строки", – зазначається у відповіді.

За матеріалів справи, вранці 3 листопада минулого року ЗС РФ завдали ракетного удару (попередньо - "Іскандер-М") по місцю, де зібрали військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади для нагородження. Подія сталась у селі Зарічне Запорізького району. У результаті атаки загинули 19 бійців та одна цивільна особа. Також поранено було 41 військового та вісім цивільних громадян.

Зокрема, видання пише, що ДБР на телефоні та ноутбуці у командира реактивної артилерійської батареї виявили шпигунське програмне забезпечення. Через це міг статися витік інформації.

З допиту заступника командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення також випливло, що одного разу він не змін зайти у месенджер Signal, де пізніше містились дані про нагороджених осіб.

"У підсумку ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів", - додало видання.