Ворог окупував село на Запоріжжі і просунувся на Донеччині - DeepState

Ворог окупував Левадне в Запорізькій області, а також просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState, який відстежує ситуацію на фронті, інформує Апостроф .

Станом на 27 жовтня російські окупанти просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.

Крім того, зазначають аналітики, ворог продовжує посилювати тиск по лінії Шахтарське-Богоявленка.