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2024-10-27
Ворог окупував село на Запоріжжі і просунувся на Донеччині - DeepState
Ворог окупував Левадне в Запорізькій області, а також просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині.
Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState, який відстежує ситуацію на фронті, інформує
Станом на 27 жовтня російські окупанти просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.
Крім того, зазначають аналітики, ворог продовжує посилювати тиск по лінії Шахтарське-Богоявленка.
Олена Токмач, Апостроф