Агентка фсб із позивним «007» шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки

15 років позбавлення волі отримала агентка фсб, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом «007».

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як розповіли в СБУ, контррозвідники затримали жінку на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони. Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як «волонтерку».

"Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб «втемну» використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих. За інструкцією фсб агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя", - повідомили в СБУ.

Суд визнав зрадницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.


Вікторія Рубан, Апостроф





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