Готуються до відступу: окупанти грабують підприємства на Запоріжжі

Ворог грабує заводи і вивозить техніку у невідомому напрямку.

Ворог почав грабувати підприємства у Запорізькій області. Як повідомляє Центр національного спротиву, робить він це через складну для нього ситуацію на південному фронті і, ймовірно, готується до відступу, інформує ZN.ua .

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У тимчасово окупованому Токмаці окупанти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод і вивезли обладнання у невідомому напрямку.

Наразі, йдеться у повідомленні ЦНС, місцева окупаційна влада розробила план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі погіршення ситуації для окупантів.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто, оскільки з наближенням Сил оборони України тимчасово окупований Токмак з прифронтового міста перетворюється на фронтове.

Як повідомлялось, українські війська прорвали головну російську лінію оборони на південному сході країни.