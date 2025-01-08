Окупанти розмістили військовий штаб в санаторії у Сакському районі Криму - партизани

Окупанти розмістили військовий штаб у санаторії в Сакському районі Криму.

Його розташування виявили агенти руху "АТЕШ", інформує Апостроф .

Повідомляється, що на території санаторію зафіксовано безліч вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилена охорона.

"Окупанти цинічно прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками. Це не лише загрожує безпеці місцевих мешканців, а й є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - констатували партизани.