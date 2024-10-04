Партизани виявили маршрут доставки ракет до комплексу ППО поблизу Керченського мосту

Партизанські рух АТЕШ зафіксував транспортування ракет до комплексу ППО С-300 у Криму.

Про це партизани повідомили на своєму телеграм-каналі, інформує Апостроф.

"Наші агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові. Це свідчить про те, що ЗС Росії готуються до віддзеркалення масованої атаки на їхні військові об'єкти і намагаються посилити свою оборону", - зазначили в АТЕШ.

Повідомляється, що партизани виявили маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу Керченського мосту, який намагаються зберегти всіма можливими способами.

"Ми продовжуємо відстежувати маршрути транспортування ракет та виявляти системи ППО, щоб послабити оборону окупантів та допомогти Силам оборони України досягти успіху", - зазначили в АТЕШ.


Вікторія Рубан, Апостроф





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