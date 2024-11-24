"Кєдр" — що відомо про новий ракетний комплекс Росії

Українська розвідка заявила, що по Дніпру було завдано удару не ракетою середньої дальності "Орєшник", а ракетним комплексом "Кедр", інформує Апостроф .

"Апостроф" розповідає, що відомо про нову російську зброю.

Про створення стратегічного ракетного комплексу нового покоління під назвою "Кедр" російські ЗМІ почали писати у березні 2021 року. Повідомлялося, що він має зайняти місце міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь". Пропаганда всіляко розхвалювала нову розробку.

Анонсувалося, що нова ракета вражатиме цілі за 15-18 тисяч кілометрів від місця пуску і здатна запускатись як з підземних шахт, так і з мобільного шасі. Як мобільний шасі можуть виступити відразу три платформи - КАМАЗ, БАЗ і МЗКТ.





ЗМІ писали, що комплекси можна буде переміщати територією РФ , роблячи їх "практично невидимими для супутників противника". Це ускладнює проведення превентивного удару.

Ракети "Кедр" розроблялися з розрахунком перенесення ядерних бойових зарядів. Ймовірно, в них використовуються кілька боєголовок з можливістю їх індивідуального наведення на різні цілі (багатоблочні головні частини, що розділяються).