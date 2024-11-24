"Кєдр" — що відомо про новий ракетний комплекс Росії

Українська розвідка заявила, що по Дніпру було завдано удару не ракетою середньої дальності "Орєшник", а ракетним комплексом "Кедр", інформує Апостроф.

"Апостроф" розповідає, що відомо про нову російську зброю.

Про створення стратегічного ракетного комплексу нового покоління під назвою "Кедр" російські ЗМІ почали писати у березні 2021 року. Повідомлялося, що він має зайняти місце міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь". Пропаганда всіляко розхвалювала нову розробку.

Анонсувалося, що нова ракета вражатиме цілі за 15-18 тисяч кілометрів від місця пуску і здатна запускатись як з підземних шахт, так і з мобільного шасі. Як мобільний шасі можуть виступити відразу три платформи - КАМАЗ, БАЗ і МЗКТ.


ЗМІ писали, що комплекси можна буде переміщати територією РФ, роблячи їх "практично невидимими для супутників противника". Це ускладнює проведення превентивного удару.

Ракети "Кедр" розроблялися з розрахунком перенесення ядерних бойових зарядів. Ймовірно, в них використовуються кілька боєголовок з можливістю їх індивідуального наведення на різні цілі (багатоблочні головні частини, що розділяються).


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
Прилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотникиПрилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотники
Число запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєктЧисло запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєкт
Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"
Агентка фсб із позивним «007» шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтеркиАгентка фсб із позивним «007» шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки
У Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна караУ Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна кара
Блок рекламы


Похожие новости
Північна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експертПівнічна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експерт
В Росії дрони атакували черговий НПЗ, спалахнула пожежаВ Росії дрони атакували черговий НПЗ, спалахнула пожежа
Партизани виявили маршрут доставки ракет до комплексу ППО поблизу Керченського мостуПартизани виявили маршрут доставки ракет до комплексу ППО поблизу Керченського мосту
Україна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного ХрестаУкраїна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного Хреста
Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгівБританія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів
У Росії поп-зірок запідозрили у фінансуванні ЗСУУ Росії поп-зірок запідозрили у фінансуванні ЗСУ
Російський удар по Конотопу: що наразі відомоРосійський удар по Конотопу: що наразі відомо
Стало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській областіСтало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській області
У російських окупантів помітили північнокорейський ракетний комплекс Bulsae-4У російських окупантів помітили північнокорейський ракетний комплекс Bulsae-4
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входитьСША виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить
Последние новости
Подгружаем последние новости