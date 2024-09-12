У Росії поп-зірок запідозрили у фінансуванні ЗСУ

Голова російського Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін вимагає визнати іноагентами поп-зірок Клаву Коку, Б'янку, Jony та гурт RASA, які виступали на німецькому фестивалі Glamotion. Організаторів та учасників фестивалю підозрюють у фінансуванні Збройних сил України.

Бородін звернувся до Генпрокурора РФ Ігоря Краснова з проханням перевірити історію з виступами, інформує Апостроф.

Glamotion є Олексій Кніс та його дружина Надія (у дівоцтві Ананченко), яка раніше жила у Києві та публічно збирала донати на ЗСУ.

" Усі артисти за свої виступи отримують гонорари, які їм виплачують організатори. У даному випадку гонорари отримані з країни, що входить до складу НАТО, яка повністю підтримує терористичний режим Києва", - йдеться у зверненні Бородіна.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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