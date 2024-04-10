Замгенсека НАТО переконаний, що Росії у переговорах "не можна довіряти"

"Рішення про початок діалогу з РФ Україна прийматиме самостійно".

Замгенсека НАТО переконаний, що Росії у переговорах
© Офіційний сайт НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Росія не зацікавлена у мирі і їй не можна довіряти. Про це повідомляє LBC, інформує ZN.ua.

Говорячи про міжнародні відносини з Росією, Джоане наголосив, що цій країні "не можна довіряти", коли йдеться про мирні переговори.

За його словами, Москва лише "переозброїться і повернеться" після таких переговорів.

Він також додав, що "ніхто не буде ідеально підготовлений", якщо буде оголошено міжнародний конфлікт за участю НАТО.

Водночас, наголосив замгенсека Альянсу, членство України як в НАТО, так і в ЄС є неминучістю.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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