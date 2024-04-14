Сенаторка від Республіканської партії закликає США завдати по Ірану ударів у відповідь

Вона закликала президента Байдена діяти.

Американська сенаторка-республіканка Марша Блекберн закликала керівництво держави завдати ударів у відповідь по Ірану після того, як Тегеран в суботу запустив безпілотники і крилаті ракети по Ізраїлю, пише The Hill, інформує ZN.ua .

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«Іран почав завдавати удари з безпілотників по Ізраїлю. Президенте Байден, ми повинні діяти швидко і завдати удари у відповідь по Ірану», - заявила Блекберн в суботу в соціальній мережі X.

Пост Блекберн дає уявлення про тиск, який можуть чинити на президента Байдена деякі республіканці в Конгресі на тлі побоювань ширшої війни в регіоні.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що «пряма атака» з боку Ірану є «серйозною і небезпечною ескалацією».

«Наші оборонні і наступальні можливості знаходяться на найвищому рівні готовності перед цією широкомасштабною атакою з боку Ірану. Це місія, яку ми сповнені рішучості і готові виконати», — сказав він у відеозверненні, опублікованому в суботу.