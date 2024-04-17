Відбиття ракетної атаки Ірану обійшлось Ізраїлю та союзникам понад 1 мільярд доларів

Дві третіх повітряних цілей збив саме ЦАХАЛ.

Ізраїль та його союзники витратили понад один мільярд доларів США для відбиття масованої повітряної атаки Ірану в ніч на 15 квітня. Мова йде про чисті витрати на протиповітряну оборону, пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

«Зусилля Ізраїлю та американських, британських, французьких і йорданських військових, ймовірно, обійшлися приблизно в 1,1 мільярда доларів», - зазначає видання, спираючись на слова колишнього бригадного генерала та головного фінансового радника глави ізраїльських військових Ріма Аміноаха.

«Це орієнтовна вартість зриву атаки такого масштабу», — зазначив Аміноах, який також був членом ради директорів однієї з головних оборонних компаній країни Israel Aerospace Industries Ltd.

Колишній командувач ізраїльськими силами протиповітряної оборони Звіка Хаймович заявив напередодні журналістам, що Ізраїль відповідає за дві третини перехоплених ракет та безпілотників, а його союзники зробили решту.

Ізраїльські військові заявили, що Іран запустив близько 170 безпілотників, 30 крилатих і 120 балістичних ракет. В повітряний простір Ізраїлю пробрались лише останні, але за твердженнями ЦАХАЛ їх було «дуже небагато».

Водночас операція із перехоплення включала координацію між Ізраїлем і мережею радіолокаційних станцій, установок для перехоплення ракет, військових кораблів і авіабаз на Близькому Сході.

США заявили, що знищили понад 80 безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, випущених з Ірану та Ємену.

«Деякі оборонні ракети, які є на озброєнні США, коштують 2 мільйони доларів за штуку, і в деяких випадках по кожній наступній цілі запускають по дві або три таких ракети, щоб збільшити шанси її збити», - заявив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.

Водночас найдорожчі ізраїльські протибалістичні ракети Arrow 3 коштують близько 3,5 мільйонів доларів кожна.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники і крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю. ЦАХАЛ підтвердив запуск понад 300 ракет і дронів в напрямку країни, зазначивши, що з допомогою союзників вдалося збити 99% цілей.

В Ірані операцію проти Ізраїлю назвали успішною, але пригрозили новими ударами, якщо той нападатиме на його «інтереси, активи чи людей».


Ірина Знась, ZN.ua





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