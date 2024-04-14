Ізраїль та Йорданія відкрили повітряний простір після нічної атаки Ірану

ЦАХАЛ відзвітував вранці про збиття 99% цілей.

Ізраїль та Йорданія відкрили повітряний простір після нічної атаки Ірану
Нічна атака на Ізраїль
© EPA-EFE/ATEF SAFADI

Ізраїль та Йорданія вранці в неділю, 14 квітня, відкрили свій повітряний простір після прямої повітряної атаки Ірану на Ізраїль, повідомляє The Times of Israel, інформує ZN.ua.

Повітряний простір Ізраїлю був відкритий о 7:30 ранку за місцевим часом. Адміністрація аеропортів країни попередила, що нічний інцидент вплине на розклад рейсів із Тель-Авіва, тому подорожуючим потрібно перевіряти час відльоту своїх рейсів.

Також про відкриття повітряного простору заявила і Йорданія, яка закрила його перед під час атаки, коли Іран запустив безпілотники та ракети по Ізраїлю.

В ніч на 14 квітня Іран здійснив пряму атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники типу «шахед» та ракети по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю підтвердила запуск понад 300 цілей в напрямку країни, які включали балістичні ракети, безпілотники та крилаті ракети. Вранці речник ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські оборонці перехопили 99% цілей та назвав це важливим стратегічним досягненням.

Зокрема було заявлено про знищення усіх безпілотників, усіх крилатих ракет, і лише незначна кількість балістичних ракет завдала удару по базі військово-повітряних сил Ізраїлю у Нафатімі та завдала певних пошкоджень інфраструктурі.


Ірина Знась, ZN.ua





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