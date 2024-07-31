У Венесуелі після виборів спалахнули масові протести

У понеділок, 29 липня, у кількох містах Венесуели спалахнули протести на тлі того, що авторитарний лідер Ніколас Мадуро був офіційно оголошений окружною виборчою комісією переможцем президентських перегонів, що затьмарені звинуваченнями у фальсифікації.

Про це повідомляє CNN, інформує Апостроф.

У столиці Венесуели – місті Каракас – сили безпеки застосовували сльозогінний газ для розгону великого натовпу протестувальників, поки люди йшли головною дорогою, стукаючи каструлями і сковорідками, демонструючи зростаючий гнів через перемогу Мадуро. Крім того, венесуельська правозахисна організація заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів на проспекті.

Були протести також і в інших містах. Люди кричали і вимагали сказати правду. "... тому що ми знаємо реальні результати", – сказала для CNN опозиційна активістка. Також відомо про випадок, коли протестувальники повалили постамент Мадуро та його попередника.

Аналітики вважають, що в країні може бути нова хвиля заворушень, якщо протести проти режиму набудуть масового характеру. Вуличні демонстрації в попередні роки були придушені військовими країни, які довгий час підтримували Мадуро і його попередника.

У понеділок ввечері Мадуро заявив, що його уряд "знає, як протистояти цій ситуації і перемогти тих, хто вдається до насильства", бездоказово стверджуючи, що більшість протестувальників були сповненими ненависті злочинцями, а також що їхній план був розроблений у Сполучених Штатах.


Любов Боровик, Апостроф





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