Голова Антимонопольного комітету вказав у декларації київські апартаменти на 200 квадратних метрів після розслідування журналістів

Родина керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка з 2020 по 2023 роки отримала у власність нерухомість і авто вартістю 70 млн гривень

© Павло Кириленко/facebook

Вартісну нерухомість, яку очільник Антимонопольного комітету раніше не зазначав у своїй декларації, після розслідування журналістів проєкту “Схеми”, з'явилася у декларації посадовця за 2023 рік, інформує ZN.ua .

Це відбулось після оприлюдненого раніше розслідування, в якому журналісти доводять, що 4-кімнатні апартаменти на 200 квадратних метрів у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень є місцем де фактично проживає очільник АМКУ з родиною. Водночас ця нерухомість була юридично оформлена на 77-річну бабусю дружини Павла Кириленка.

У новій декларації, яка подається за 2023 рік, очільник АМКУ вказав, що фактично він проживає у квартирі Альбіни Віннікової, згаданої бабусі дружини посадовця. Як зазначають журналісти, дата володіння вказана у декларації збігається із датою призначення очільника АМКУ на посаду керівником антимонопольного комітету.

Водночас розслідувачі вказують, що на їх думку, посадовець із родиною проживав у київській квартирі значно раніше – з 2020 року.

Павло Кириленко раніше у коментарях журналістам запевняв, що не жив у цій нерухомості: “Я не проживав там, дружина могла з’являтися там певний період часу, коли приводили до ладу ту квартиру. В ній я точно не мешкав. Навіть коли дружина там з’являлася, то тоді, коли відвозила до школи дитину”.

Інші родичі очільника АМКУ повідомили журналістам, що дійсно, керівник АМКУ проживав у цій квартирі з 2020 року.

Також журналісти зазначають, що це не всі приватні активи очільника АМКУ. Зокрема, на їх думку у декларації не вказано автомобіль BMW X3 який використовувала дружина очільника АМКУ – Алла Кириленко у 2022-2024 роках. Ці дані встановлено журналістами “Схем” за допомогою сервісу перевірки адміністративних правопорушень МВС.

Кириленко раніше не заперечував, що автівка дійсно є в родині, проте зазначав, що BMW є власністю тещі – Наталії Матієнко: “Дружина у виняткових випадках користуватися тим автомобілем. Те, що вона на постійній основі не користується транспортними засобами, це точно”.

В цілому, за висновками журналістів-розслідувачів з'ясували, що родина керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка з 2020 по 2023 роки отримала у власність нерухомість і авто вартістю 70 млн гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Про це із посиланням на пресслужбу САП повідомляє Радіо Свобода, чиї журналісти вперше виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу проєкту «Схеми». У ньому йшлося про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини Кириленка.