Боєприпаси для українських збройних сил незабаром надійдуть – голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони

Водночас євродепутатка вказала, що обіцяного постачання на рівні 1 млн снарядів, ЄС не досягла

© Nathalie Loiseau/twitter

Євросоюз закуповує по всьому світу боєприпаси для України, намагаючись компенсувати прогалини у постачанні. Незабаром снаряди для української армії надійдуть в Україну. Про це повідомила на пресконференції делегації європарламентарів в Україні, голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо, інформує ZN.ua .

Вона також зазначила, що Євросоюз не досяг обіцяного показника у постачанні боєприпасів на рівні 1 млн снарядів. “Ми ще не встигли виробити і доставити обіцяне Україні, проте закупівлі відбуваються на повній швидкості”, – зазначила Наталі Лаузо.

Також у своїй публікації , депутатка Європарламенту вказала на необхідності пам'ятати про вдячність українцям за те, що вони підтримують Європу та необхідність виходу з “прокрастинації США і виникнення крайніх поглядів в Європі”, щодо України.

Напередодні стало відомо, що Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Понад чверть загальної суми в 500 мільйонів євро, яку ЄС виділив у рамках Акту з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, буде спрямовано на шість проектів в європейських дочірніх компаніях Rheinmetall AG, зокрема у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії. Документ є першим фінансовим заходом ЄС для розширення виробництва боєприпасів.

Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.