Китай ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані – Міноборони
У відомстві наголосили, що тайванське питання лежить в основі корінних інтересів Пекіну.
Міністр оборони КНР Дун Цзюнь у межах зустрічі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що його країна не збирається миритися із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані. Про це
"Народно-визвольна армія Китаю ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані і потуранням цьому ззовні", – наголосив очільник китайського оборонного відомства.
За його словами, тайванське питання лежить в основі корінних інтересів КНР, а "корінні інтереси Китаю не повинні бути порушені".
Нагадаємо, Китай у четвер, 11 квітня, висловив "сильне невдоволення" й "рішучу опозицію" Японії та США, звинувативши лідерів двох країн у грубому втручанні в його внутрішні справи в питанні Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент США Джо Байден під час свого саміту погодилися з важливістю миру й стабільності в Тайванській протоці, закликавши до мирного вирішення проблем.