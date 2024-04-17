Китай ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані – Міноборони

У відомстві наголосили, що тайванське питання лежить в основі корінних інтересів Пекіну.

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Міністр оборони КНР Дун Цзюнь у межах зустрічі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що його країна не збирається миритися із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Народно-визвольна армія Китаю ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані і потуранням цьому ззовні", – наголосив очільник китайського оборонного відомства.

За його словами, тайванське питання лежить в основі корінних інтересів КНР , а "корінні інтереси Китаю не повинні бути порушені".

Нагадаємо, Китай у четвер, 11 квітня, висловив "сильне невдоволення" й "рішучу опозицію" Японії та США , звинувативши лідерів двох країн у грубому втручанні в його внутрішні справи в питанні Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.