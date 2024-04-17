Китай ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані – Міноборони

У відомстві наголосили, що тайванське питання лежить в основі корінних інтересів Пекіну.

Китай ніколи не миритиметься з будь-якою
© depositphotos/AleksTaurus

Міністр оборони КНР Дун Цзюнь у межах зустрічі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що його країна не збирається миритися із "сепаратистською діяльністю" на Тайвані. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Народно-визвольна армія Китаю ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані і потуранням цьому ззовні", – наголосив очільник китайського оборонного відомства.

За його словами, тайванське питання лежить в основі корінних інтересів КНР, а "корінні інтереси Китаю не повинні бути порушені".

Нагадаємо, Китай у четвер, 11 квітня, висловив "сильне невдоволення" й "рішучу опозицію" Японії та США, звинувативши лідерів двох країн у грубому втручанні в його внутрішні справи в питанні Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент США Джо Байден під час свого саміту погодилися з важливістю миру й стабільності в Тайванській протоці, закликавши до мирного вирішення проблем.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – СікорськийУкраїна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський
Росіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідкаРосіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідка
Чмут вважає, що мобілізаційний вік мають знизити до 20 роківЧмут вважає, що мобілізаційний вік мають знизити до 20 років
По Сумській ТЕЦ завдано авіаударуПо Сумській ТЕЦ завдано авіаудару
Уся Європа має активніше думати про те, як допомогти сусіднім з Україною державам – ТускУся Європа має активніше думати про те, як допомогти сусіднім з Україною державам – Туск
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни ніколи не підуть з Донбасу та не повернуть Україні Крим – ФіцоРосіяни ніколи не підуть з Донбасу та не повернуть Україні Крим – Фіцо
Китай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FTКитай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FT
Китай забезпечує Росію даними геопросторової розвідки — BloombergКитай забезпечує Росію даними геопросторової розвідки — Bloomberg
Міністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FTМіністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FT
Важливо залишати відкритими канали для діалогу з РФ – глава Міноборони ІталіїВажливо залишати відкритими канали для діалогу з РФ – глава Міноборони Італії
У Міноборони Нідерландів підтримали ідею структурувати і закріпити підтримку України у межах НАТОУ Міноборони Нідерландів підтримали ідею структурувати і закріпити підтримку України у межах НАТО
Китай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник БлінкенаКитай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник Блінкена
Міноборони показало фортифікації у Харківській областіМіноборони показало фортифікації у Харківській області
Дрони ніколи не замінять наземні війська — БудановДрони ніколи не замінять наземні війська — Буданов
Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброїКитай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости