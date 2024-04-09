Китай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FT
Ван Ї запевнив свого колегу Лаврова, що Китай "продовжуватиме підтримувати розвиток і відродження Росії під керівництвом Путіна".
Китай і Росія пообіцяли підтримувати "стабільність промислових ланцюгів поставок" всього через кілька днів після того, як міністр фінансів США Джанет Єллен застерегла Пекін від підтримки військових зусиль Москви. На зустрічі в Пекіні сьогодні 9 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї і його російський колега Сергей Лавров посилили заклики до двох країн тісніше співпрацювати проти "гегемонізму", пише
"Китай і Росія будуть більш активно домагатися зближення своїх інтересів і працювати разом для підтримки стабільності міжнародних промислових ланцюгів поставок", — зазначається в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.
Внаслідок західних санкцій Росія стала залежною від Китаю не лише як імпортер, але і як основний споживач її експорту. Китай купує близько 40% російської сирої нафти й більшу частину вугілля. Він входить до трійки найбільших покупців російських нафтопродуктів, трубопровідного газу і зрідженого природного газу. Ван Ї запевнив свого колегу, що Китай "продовжуватиме підтримувати розвиток і відродження Росії під керівництвом президента Путіна", йдеться в повідомленні китайського МЗС.
Нагадаємо, що Китай і Росія працюватимуть над "подвійною протидією" США та їхнім союзникам. Про це стало відомо також під час зустрічі керівників МЗС Китаю та Росії у Пекіні. Про аспекти, на які варто звернути увагу Україні у відносинах з Китаєм читайте у статті Юлії Климишин "Що означає китайська мудрість під час війни в Україні?".