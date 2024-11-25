Сирський: втрати росіян перевищили всі прогнози

Втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевищили всі прогнози.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на зустрічі з блогерами, передає один з учасників зустрічі, військовий та блогер Кирило Сазонов, інформує Апостроф .

За даними Сирського, на Покровському напрямку співвідношення сил противника в особовому складі до Сил оборони України 5:1.

"Плани по мобілізації і залученню нових людей на контракт росіяни виконують. Але втрати перевищили всі прогнози. І це перекосило систему. Противник вже відчуває нестачу резервів та не встигає поповнювати підрозділи після втрат. Якщо раніше бронемашина несла на борту від 8 до 10 десантників, то зараз везе трьох. Командування ворога не розраховувало на такі втрати. А іншої тактики в них немає", — повідомив Сазонов з посиланням на зустріч із Сирським.

Сирський також повідомив, що ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках вдалося вивести з кризи.

"Покровський та Курахівський напрямки. Ситуація важка. Але краща, ніж була тиждень тому. Тоді вона насправді була критичною. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Справді, кризова ситуація. Але питання вирішено, резерви розгорнуто, плани противника зірвано", — розповів Сазонов з посиланням на Сирського.

Більше того, Сирський навіть планує контрнаступ.

"Позиція Олександра Сирського: маємо зупинити противника. Але Перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите", — заявив Сазонов.

На своїй сторінці на Facebook головнокомандувач ЗСУ Сирський також написав про зустріч із військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми:

"Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті. Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство".

За його словами, подібні зустрічі відбуватимуться і надалі.