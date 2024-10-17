Росіяни будують ще один міст поруч з Керченським

У тимчасово окупованому Криму росіяни будують споруду паралельно Керченському мосту.

Про це повідомляє "Кримський вітер", інформує Апостроф.

"На суднах і баржах підвозять палі, які забивають у дно. Фактично, вздовж основного мосту будують паралельно ще один міст, призначення якого поки що невідоме", - повідомляє телеграм-канал.

Зазначається, що вже вбито у дно близько сотні паль, на які встановлені металеві балки та обладнано дорожнє полотно. Будівництво охороняється постами російських військових.

"Паралельний міст, можливо, продовжать до судноплавного прольоту основного мосту. Ймовірно, таким чином Росія хоче створити дорогу-дублер на випадок знищення або сильного пошкодження Керченського мосту. Крім того, паралельна споруда ускладнить прохід українським морським дронам до опор основного мосту", - зазначають на телеграм-каналі.


Вікторія Рубан, Апостроф





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