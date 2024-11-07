У Чорному морі поруч із викраденими РФ українськими буровими установками горить газ

У Чорному морі поруч із викраденими РФ українськими буровими установками та блок-кондукторами безперервно вже більше двох років горить газ, що витікає зі свердловин.

Про це повідомляють у Центрі журналістських розслідувань.

У розслідування зазначається, що станом на 30 жовтня 2024 року стовпи диму, які цілодобово здіймаються до неба, зафіксовано на чотирьох з 14 об’єктів, а найдовше полум’я горить аж з червня 2022 року.

"Як показують супутникові дані, сусідня морська льодостійка стаціонарна платформа почала диміти 10 серпня 2024 року і це збігається у часі, коли ВМС ЗСУ у взаємодії з ГУР МОУ завдали ракетний удар по одній із захоплених росіянами морських платформ", - повідомляють у Центрі.

Журналісти зазначають, що ні Україна, ні РФ, не оприлюднювали офіційних повідомлень щодо нових пожеж на морських об’єктах газовидобування. Лише 29 жовтня росіяни визнали, що захоплене РФ підприємство «Чорноморнафтогаз» повністю припинило експлуатацію всіх родовищ, що незаконно використовуються Росією на шельфі Чорного моря, після ударів Сил оборони України по бурових платформах.







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