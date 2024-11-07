У Чорному морі поруч із викраденими РФ українськими буровими установками горить газ

У Чорному морі поруч із викраденими РФ українськими буровими установками та блок-кондукторами безперервно вже більше двох років горить газ, що витікає зі свердловин.

Про це повідомляють у Центрі журналістських розслідувань.

У розслідування зазначається, що станом на 30 жовтня 2024 року стовпи диму, які цілодобово здіймаються до неба, зафіксовано на чотирьох з 14 об’єктів, а найдовше полум’я горить аж з червня 2022 року.

"Як показують супутникові дані, сусідня морська льодостійка стаціонарна платформа почала диміти 10 серпня 2024 року і це збігається у часі, коли ВМС ЗСУ у взаємодії з ГУР МОУ завдали ракетний удар по одній із захоплених росіянами морських платформ", - повідомляють у Центрі.