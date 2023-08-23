Не можна виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі — Міністр оборони Болгарії
Чиновник закликав відноситися до ситуації на повному серйозі.
Міністр оборони Болгарії прокоментував дії російського флоту в Чорному морі та оцінив небезпеки подальшої ескалації. Про це пише болгарське видання
"Ми не можемо виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі , але ми прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, в тому числі шляхом розширення зони контролю", - сказав Тагарев.
З приводу попереджувального пострілу з боку Росії та обшуку корабля біля болгарської економічної зони в Чорному морі міністр висловив думку, що для кораблів безпечніше проходити через територіальні води Болгарії та Румунії, ніж через Туреччину.
Тагарєв також зазначив, що лише від України залежить, коли закінчиться війна, і головною умовою для цього є відновлення контролю над усіма її територіями.
Міністр оборони вкотре підкреслив, що у Болгарії немає іншого виходу, окрім як утримувати наявні винищувачі МіГ-29, тоді як "ми можемо повністю виконувати завдання із захисту нашого повітряного простору із замовленими F-16". Однак поки що літаки не прибули до країни.