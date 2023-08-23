Не можна виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі — Міністр оборони Болгарії

Чиновник закликав відноситися до ситуації на повному серйозі.

Міністр оборони Болгарії прокоментував дії російського флоту в Чорному морі та оцінив небезпеки подальшої ескалації. Про це пише болгарське видання Novinite.com , інформує ZN.ua .

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"Ми не можемо виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі , але ми прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, в тому числі шляхом розширення зони контролю", - сказав Тагарев.

З приводу попереджувального пострілу з боку Росії та обшуку корабля біля болгарської економічної зони в Чорному морі міністр висловив думку, що для кораблів безпечніше проходити через територіальні води Болгарії та Румунії, ніж через Туреччину.

Тагарєв також зазначив, що лише від України залежить, коли закінчиться війна, і головною умовою для цього є відновлення контролю над усіма її територіями.

Міністр оборони вкотре підкреслив, що у Болгарії немає іншого виходу, окрім як утримувати наявні винищувачі МіГ-29, тоді як "ми можемо повністю виконувати завдання із захисту нашого повітряного простору із замовленими F-16". Однак поки що літаки не прибули до країни.