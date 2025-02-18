Міністру освіти стало дико через шкільну сценку з побиттям військового ТЦК
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий доручив провести внутрішнє розслідування в одній зі столичних шкіл, де під час вистави на воєнну тематику була показана сцена побиття військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на допис міністра у Facebook.
Він зазначив, що відео, де показано сценку з демонстрацією відвертої зневаги до "військового", є ганебними і неприпустимими діями на третьому році повномасштабної війни.
Міністр висловив здивування, що жоден з тих, хто готував відповідну виставу, не відчув спротиву. У зв'язку з цим за результатом розслідування на всіх винних чекатиме покарання.
"Зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних - ухвалені відповідні рішення", - йдеться у повідомленні.
Голова Міносвіти наголосив, що ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає Україну.