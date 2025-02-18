Міністру освіти стало дико через шкільну сценку з побиттям військового ТЦК

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий доручив провести внутрішнє розслідування в одній зі столичних шкіл, де під час вистави на воєнну тематику була показана сцена побиття військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на допис міністра у Facebook.

Він зазначив, що відео, де показано сценку з демонстрацією відвертої зневаги до "військового", є ганебними і неприпустимими діями на третьому році повномасштабної війни.

Міністр висловив здивування, що жоден з тих, хто готував відповідну виставу, не відчув спротиву. У зв'язку з цим за результатом розслідування на всіх винних чекатиме покарання.

"Зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних - ухвалені відповідні рішення", - йдеться у повідомленні.

Голова Міносвіти наголосив, що ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає Україну.