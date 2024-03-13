Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico

Європейський парламент подасть до суду на Єврокомісію у зв'язку із виплатою Угорщині 10,2 млрд євро. Це стане історичним кроком, повідомляє Politico.

Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico
Фото: pixabay.com

У грудні минулого року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розблокувала кошти ЄС для Будапешта, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством права. Цей крок був зроблений напередодні вирішального саміту, на якому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати спільну позицію ЄС щодо України.

Голосування

Комітет Європарламенту з юридичних питань зібрався за закритими дверима вчора ввечері (11 березня), щоб прийняти рішення подати до суду на виконавчу владу ЄС через те, що, на її думку, було порушенням її зобов’язання захищати гроші платників податків від нецільового використання.

Комітет підтримав позов: 16 членів проголосували «за», 1 — «проти» (крайній правий).

Зазначається, що виплата в грудні минулого року була широко розкритикована депутатами Європарламенту та навіть офіційними особами Комісії як ознака того, що Брюссель піддався шантажу Орбана.

Підтримка позову між партіями надсилає чіткий сигнал Комісії. Власна політична група Урсули фон дер Ляєн, правоцентристська Європейська народна партія, підтримує це рішення, а її лідер Манфред Вебер (і його попередник Дональд Туск) наголосили на важливості захисту верховенства права перед червневими виборами до ЄС.

«Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія суперечила сама собі у питанні про те, чи дотримується Угорщина верховенства закону», — заявив депутат Європарламенту Даніель Фройнд.

Цей крок комітету задуманий як «знак президенту Єврокомісії, що верховенство закону не можна обмінювати на угоди з Орбаном», сказав Фройнд.

Наразі не існує прецедентного права щодо того, яку свободу дій має Єврокомісія при ухваленні рішення про заморожування коштів відповідно до загальних положень.

У четвер лідери політичних груп зустрінуться, щоб дати голові Європарламенту Роберті Метсолі остаточне зелене світло на подання позову на Єврокомісію до суду до останнього терміну, призначеного на 25 березня. Разом із лідерами соціал-демократів, зелених, лівих та лібералів Вебер проголосує за цей крок, повідомили чиновники.





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Європарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — PoliticoЄвропарламент судитиметься з Єврокомісією через 10 мільярдів євро для Угорщини — Politico
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