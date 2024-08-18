Українські пілоти знищили в Курській області ще один міст, через який отримували постачання російські війська
Українська авіація продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.
В Курській області РФ українські пілоти знищили ще один міст. Про це
Він пише, що авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій.
Телеграм-канал публікує відео результативного повітряного удару по мосту на російській території.
В повідомленні Повітряних Сил не вказано, який саме міст вдалося вразити українським пілотам.
Тим часом радник міського голови м. Маріуполь Маріуполя Петро Андрющенко