Українські пілоти знищили в Курській області ще один міст, через який отримували постачання російські війська

Українська авіація продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.

В Курській області РФ українські пілоти знищили ще один міст. Про це повідомив офіційний телеграм-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука, інформує ZN.ua.

Він пише, що авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій.

Телеграм-канал публікує відео результативного повітряного удару по мосту на російській території.

В повідомленні Повітряних Сил не вказано, який саме міст вдалося вразити українським пілотам.

Тим часом радник міського голови м. Маріуполь Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє у Telegram, що йдеться про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області: "Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм".


Іван Шевчук, ZN.ua





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