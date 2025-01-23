У Курській області загинув перший африканський найманець РФ
У Курській області РФ неподалік міста Суджа українські військові ліквідували першого африканського найманця - громадянина Центральноафриканської Республіки Дерріка Нгамана.
Про це повідомив журналістський проект "Система", інформує
32-річного найманця вбили у боях за село Новоіванівка. Він воював у складі штурмової роти 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка нещодавно зазнала великих втрат.
За словами джерела журналістів, близького до командування бригади, у Курській області може воювати "досить багато" африканців. При цьому точну цифру джерело не змогло назвати.
Нгамана служив у Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капрала.
Нгамана у 2023 році звертався до друга сім'ї та дипломата ЦАР у Москві Форчуну Уангапоу за допомогою у вступі до російського університету, про що в соцмережі розповів сам дипломат. Тоді у Нгамани не знайшлося грошей для поїздки до РФ.
Молодший брат Нгамани каже, що той уклав контракт та поїхав воювати до України у вересні 2024 року. Своє рішення пояснював тим, що таким чином сподівався "підняти своїх дітей" та "забезпечити їм найкраще майбутнє".