У Курській області загинув перший африканський найманець РФ

У Курській області РФ неподалік міста Суджа українські військові ліквідували першого африканського найманця - громадянина Центральноафриканської Республіки Дерріка Нгамана.

Про це повідомив журналістський проект "Система", інформує Апостроф .

32-річного найманця вбили у боях за село Новоіванівка. Він воював у складі штурмової роти 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка нещодавно зазнала великих втрат.

За словами джерела журналістів, близького до командування бригади, у Курській області може воювати "досить багато" африканців. При цьому точну цифру джерело не змогло назвати.

Нгамана служив у Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капрала.

На фото Нгамана у 2018 році патрулює місто Бангасу разом із миротворцями ООН

Нгамана у 2023 році звертався до друга сім'ї та дипломата ЦАР у Москві Форчуну Уангапоу за допомогою у вступі до російського університету, про що в соцмережі розповів сам дипломат. Тоді у Нгамани не знайшлося грошей для поїздки до РФ .

Молодший брат Нгамани каже, що той уклав контракт та поїхав воювати до України у вересні 2024 року. Своє рішення пояснював тим, що таким чином сподівався "підняти своїх дітей" та "забезпечити їм найкраще майбутнє".