У Курській області загинув перший африканський найманець РФ

У Курській області РФ неподалік міста Суджа українські військові ліквідували першого африканського найманця - громадянина Центральноафриканської Республіки Дерріка Нгамана.

Про це повідомив журналістський проект "Система", інформує Апостроф.

32-річного найманця вбили у боях за село Новоіванівка. Він воював у складі штурмової роти 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка нещодавно зазнала великих втрат.

За словами джерела журналістів, близького до командування бригади, у Курській області може воювати "досить багато" африканців. При цьому точну цифру джерело не змогло назвати.

Нгамана служив у Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капрала.

На фото Нгамана у 2018 році патрулює місто Бангасу разом із миротворцями ООН

Нгамана у 2023 році звертався до друга сім'ї та дипломата ЦАР у Москві Форчуну Уангапоу за допомогою у вступі до російського університету, про що в соцмережі розповів сам дипломат. Тоді у Нгамани не знайшлося грошей для поїздки до РФ.

Молодший брат Нгамани каже, що той уклав контракт та поїхав воювати до України у вересні 2024 року. Своє рішення пояснював тим, що таким чином сподівався "підняти своїх дітей" та "забезпечити їм найкраще майбутнє".


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
Партизани в окупованому Криму розвідали місце розташування дивізіону ворожих катерівПартизани в окупованому Криму розвідали місце розташування дивізіону ворожих катерів
У Курській області загинув перший африканський найманець РФУ Курській області загинув перший африканський найманець РФ
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві та області на вокзалах з'явилось багато поліції: у чому причинаУ Києві та області на вокзалах з'явилось багато поліції: у чому причина
Прилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотникиПрилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотники
Сирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської областіСирський оцінив перекидання 50 тисяч окупантів до Курської області
На супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській областіНа супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській області
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
Українські пілоти знищили в Курській області ще один міст, через який отримували постачання російські війська
Стало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській областіСтало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській області
У машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській областіУ машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській області
Голову райсуду в Дніпропетровській області спіймали на отриманні хабаряГолову райсуду в Дніпропетровській області спіймали на отриманні хабаря
Росія знову завдала удару по транспортно-логістичній інфраструктурі в Одеській областіРосія знову завдала удару по транспортно-логістичній інфраструктурі в Одеській області
Последние новости
Подгружаем последние новости