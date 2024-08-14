Стало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській області

Внаслідок удару по російській військовій колоні у Курській області РФ було ліквідовано майже 500 військових.

Про це повідомили бійці 116-ї окремої механізованої бригади.

"У колоні що роз'ї*али раніше під Рильськом 490 200х добірних орків", - йдеться у заяві, інформує Апостроф.

Раніше з'явилось відео моменту удару по колоні.

Також у мережі з'явились нові фото з місця удару.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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