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2024-08-14
Стало відомо про майже 500 "двухсотих" внаслідок удару по колоні в Курській області
Внаслідок удару по російській військовій колоні у Курській області РФ було ліквідовано майже 500 військових.
Про це повідомили бійці 116-ї окремої механізованої бригади.
"У колоні що роз'ї*али раніше під Рильськом 490 200х добірних орків", - йдеться у заяві, інформує
Раніше з'явилось відео моменту удару по колоні.
Також у мережі з'явились нові фото з місця удару.
Сергій Прилуцький, Апостроф