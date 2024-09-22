Руйнування будуть на десятки кілометрів: нові подробиці удару по військовому складу біля Торопця

Безпілотники вразили секретний об'єкт у селищі Жовтневий Тверської області РФ , на якому можуть зберігатися ракети.

Місцеві жителі кажуть, що у разі детонації ракет вибухи "зітруть у порошок десятки кілометрів в окрузі".

Мова йде про військову частину ракетних військ, інформує Апостроф .

"Частина оточена парканом, вона секретна. Знаходиться між Торопцем і Старою Торопою, куди евакуювали мешканців, коли в Торопці знищували склад... Ті, хто там хто був, розповідають, що там шахти ракетні, де шлюзи, як у бункері. У травні цього року туди безпілотник упав, військові тоді сказали, що якби у них вибухнуло, то на 30 кілометрів навколо все знесло б. Кажуть там на бойовому чергуванні ракета "Сатана" стоїть... Через частину роздовбана залізниця проходить, яка ніяк не позначена на карті. Начебто по ній ракети наші та північнокорейські ганяли на склад та назад" , - розповів один із місцевих.

У соціальних мережах колишні військовослужбовці секретного об'єкта, вітаючи один одного зі святом ракетних військ, публікували фото з вагонами з ракетами.

Місцеві жителі вважають, що якщо вибухи у Жовтневому будуть такого ж масштабу, як у Торопці, то в районі може статися екологічна катастрофа. Навпроти військової частини розташований завод, який виготовляє плівку. Через детонацію боєприпасів вогонь може перекинутися на виробництво. Хімікатів, які зберігаються на складі підприємства, вистачить, щоб забруднити всю округу.