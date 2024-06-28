Удар по складу боєприпасів в РФ - у мережі показали супутникові кадри

У мережі оприлюднили супутниковий знімок наслідків удару українськими розвідниками по складу боєприпасів в Ольховатці Воронезькій області 25 червня, інформує Апостроф .

Про це інформує проєкт Радіо Свобода "Крим.Реалії" у Telegram-каналі.

Там зазначають, посилаючись на дані сервісу Wikimapia, що склад росіяни обладнали на території колишньої ферми. На супутниковому знімку, помітно яскраву пожежу на складі артснарядів у Воронезькій області. Видно щонайменше два вогнища пожежі, що відповідає розповідям місцевих жителів про два дрони, які здійснили атаку склад у ніч на 25 червня.

Раніше про детонацію в Ольховатському районі заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, на вищевказаній локації запровадили режим надзвичайної ситуації.

Також телеграм-канали писали, що обидва БПЛА влучили по території військової частини.

Згодом розвідники Головного управління розвідки Міноборони підтвердили, що вдарили по польовому складу боєприпасів російських окупантів у Воронезькій області.