Росія концентрує свою військову техніку у Сирії на двох базах: супутникові фото

У Сирії після повалення режиму Башара Асада Росія стягує свою військову техніку на авіабазу Хмеймім та до порту Тартус, імовірно, з метою подальшої евакуації.

Про це свідчать супутникові фото компанії Maxar, опубліковані американським Інститутом вивчення війни.

Світлини зроблено протягом останніх 48 годин (15-17 грудня).

15 грудня групу військових вантажівок, бронетранспортерів (БТР) і особового складу було помічено на авіабазі Хмеймім. Поруч із технікою стояв транспортний літак Іл-76, а також було помічено кілька додаткових транспортних літаків на авіабазі, інформує Апостроф.

На знімках, зроблених вранці 17 грудня, група військових вантажівок і БТР прибула та розташувалась у військовій частині порту Тартус.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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