ГУР показало фото окупантів, взятих у полон у Вовчанську

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало російських окупантів, взятих у полон під час звільнення Вовчанського агрегатного завода.

Фото опублікували у телеграм-каналі ГУР.

Раніше розвідка повідомляла, що у полон взяли близько 20 росіян.

Командир підрозділу "Стугна" з позивним Лінукс розповів, що на території заводу було заблоковано близько 80 окупантів, якими командували спецпризначенці російської воєнної розвідки. Більшість з угруповання ворога була знищена спецпризначенцями ГУР.

"У нас є інформація, що були спроби копати підкопи з будівель у місці, де росіяни перебували, до заводу. Для цього вони використовували своїх «зальотчиків», відказників, а також українських полонених", ? розповів боєць, інформує Апостроф.

Полонені росіяни розповіли, що їх командири тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами. Двох російських солдатів командири застрелили за кілька днів до повного звільнення заводу, бо їм здалось, що ті "ковтнули з пляшки більше води, ніж їм було дозволено".


Сергій Прилуцький, Апостроф





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