"Нагорна вражає": українська репортерка із Суджі опублікувала знакове фото

Журналістка Наталія Нагорна, яка вела "історичний" репортаж з російського міста Суджа, поділилась знаковим фото зірваного російського прапора.

Світлину вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Такий день сьогодні", - написала Нагорна.


"Вже вражає не ТСН, а Наталка Нагорна", "Наташенька, будь ласка, обережно. Але по фото відчуття - агінь", "Наташа, ви мега крута та смілива дівчина. Приклад справжньої українки", "Які ж ви круті!", "Наталочка, ви мій краш", - пишуть коментатори, інформує Апостроф.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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