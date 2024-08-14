"Нагорна вражає": українська репортерка із Суджі опублікувала знакове фото

Журналістка Наталія Нагорна, яка вела "історичний" репортаж з російського міста Суджа, поділилась знаковим фото зірваного російського прапора.

Світлину вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Такий день сьогодні", - написала Нагорна.



