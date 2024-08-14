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2024-08-14
"Нагорна вражає": українська репортерка із Суджі опублікувала знакове фото
Журналістка Наталія Нагорна, яка вела "історичний" репортаж з російського міста Суджа, поділилась знаковим фото зірваного російського прапора.
Світлину вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Такий день сьогодні", - написала Нагорна.
"Вже вражає не ТСН, а Наталка Нагорна", "Наташенька, будь ласка, обережно. Але по фото відчуття - агінь", "Наташа, ви мега крута та смілива дівчина. Приклад справжньої українки", "Які ж ви круті!", "Наталочка, ви мій краш", - пишуть коментатори, інформує
Сергій Прилуцький, Апостроф