В ЗСУ розповіли, скільки дронів РФ знищила українська ППО за тиждень

Силам та засобам протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ попереднього тижня вдалося знищити більше сотні російських безпілотних літальних апаратів різних типів, інформує Апостроф.

Підсумки роботи підбив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

"ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 164 засоби повітряної розвідки та нападу противника", - йдеться в дописі.

Павлюк уточнив, що українським силам вдалося ліквідувати з цієї кількості 92 дрони типу Shahed-131/136, 14 безпілотників типу "Орлан 10/30", 27 БпЛА Zala, 15 дронів Supercam, 11 безпілотників "Ланцет", по два дрони "Привет-82" та "Молния", один БпЛА невстановлений.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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