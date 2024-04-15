Шмигаль заявив про недоцільність переспрямування коштів із телемарафону на закупівлі дронів для ЗСУ

В офісі прем’єра опублікували відповідь на петицію.

Очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль вважає недоцільною ідею переспрямування грошей, призначених для фінансування роботи телемарафону «Єдині новини» та телеканалу «FreeДом» на фінансування закупівлі безпілотників та пікапів для Збройних сил України. Про цей йдеться у відповіді прем’єр-міністра на відповідну петицію, що була зареєстрована на сайті уряду, інформує ZN.ua .

У відповіді глави уряду значиться, що фінансування телемарафону та телеканалу «FreeДом» здійснюється для забезпечення інформаційної безпеки України та донесення правди про війну та ґрунтується на рішення Ради національної безпеки та оборони про реалізацію в умовах воєнного стану єдиної інформаційної політики

«Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», - значиться у відповіді премєр-міністра.

При цьому у відповіді Шмигаля йдеться, що «уряд на системній основі» проводить роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ.

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