Гринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запит

Звинувачення ДБР у "справі Гринкевичів" щодо нібито постачання МОУ неякісної форми спростовуються в ході судових засідань. А паралельно в НАБУ не заперечили, що також дотичні до цього провадження, але вже не через підозри стосовно Ігоря Гринкевича.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит, передає parlament.ua, інформує Апостроф .

"Справа Гринкевичів" має два основні епізоди. Перший: "розкрадання коштів МОУ на контрактах з постачання форми". Ці звинувачення вже не підтвердилися, і ДБР замінило статтю КК з "розкрадання" на "шахрайство", заявивши про неналежну якість поставленої Гринкевичами форми для ЗСУ. Водночас на товар від фірм львівських бізнесменів, як йдеться в документах МОУ, насправді не виявили ані скарг, ані рекламацій;

Другий епізод справи Гринкевичів - це нібито пропонування Ігорем Гринкевичем хабаря у 500 тис. дол. посадовцю ДБР (мова про заступника голови ГСУ ДБР). Та, як йдеться в ухвалах суду, у комунікації між Гринкевичем і посадовцем ДБР був посередник, близький саме до керівництва Бюро. Тези із листування Гринкевича з посадовцем ДБР вказують на те, що Бюро знало особу "комунікатора", адже в смс зафіксована фраза про "спільних друзів":

"Доброго. Мав зустріч з нашими друз все пояснили готов на завтра зустріт. Якщо Ок напишіть де і коли? Дякую"; "Доброго дня. Я від спільних друзів. Коли можна набрати?", - нібито написав Гринкевич.

У квітні стало відомо, що в ДБР звільнили заступника керівника ГСУ. Але чи саме він спілкувався з Гринкевичем - у ДБР коментувати відмовилися.

За даними з Реєстру судових рішень, ДБР відкрило провадження №62023000000000876 щодо компанії Романа Гриневичів - сина Ігоря Гриневича ще 12 жовтня 2023. До 30 грудня 2023 у справі не було винесено жодної судових ухвал, зокрема, і стосовно затримання чи арешту їх вантажу на митниці. Водночас весь цей час ДБР блокувало форму ЗСУ, яку везли Гринкевичі, на митному контролі. Такі дії правоохоронців могли призвести до зриву виконання оборонного контракту. Тобто, спілкування Ігоря Гринкевича з "другом" із ДБР мало вимушений характер.

У березні в мережі з'явилася інформація, що НАБУ теж ознайомлене з матеріалами справи Ігоря Гринкевича, але у якій ролі не вказувалося. У відповідь на запит з цього приводу НАБУ не спростувало, що може розслідувати обставини передачі коштів представникам ДБР. Але в НАБУ чітко зазначили, що саме за підозрою Ігоря Гриневича в неправомірних діях слідства вони не ведуть.

Відповідно, справа НАБУ може стосуватися вимагання хабаря від Ігоря Гринкевича з боку заступника голови ГСУ ДБР. Більше деталей з цього приводу наразі невідомо.

Нагадаємо, що Ігор та Роман Гринкевичі - в СІЗО. Вину в інкримінованих їм "злочинах" вони не визнають, а переслідування з боку ДБР називають наслідком "тиску на бізнес".