У Полтаві демонтували пам`ятник Петру І

У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

За її словами, рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур.

"Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів", - зазначила Ямщикова.

Секретар міськради зазначила, що, незважаючи на різні думки та дискусії, Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце, інформує Апостроф.

"Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям! І тільки ми несемо відповідальність за простір нашої країни, вільний від нав?язаних імперських символів!", - переконана вона.


Вікторія Рубан, Апостроф





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