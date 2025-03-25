Маск почав захищати команду Трампа після конфузу довкола витоку даних

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду Ілон Маск почав захищати адміністрацію американського президента після інциденту з журналістом та групою високопосадовців США в Signal.

Захищати команду Трампа Маск почав у соцмережі Х, опублікувавши відповідний допис, інформує Апостроф.

"Найкраще місце, щоб сховати труп — це друга сторінка журналу The Atlantic, бо туди ніхто ніколи не заглядає", - написав мільярдер.

Він послався на матеріал в The Babylon Bee під назвою:

"Шахи 4D: геній Трамп зливає військові плани в The Atlantic, де їх ніхто ніколи не побачить".

Зауважимо, що The Atlantic - американський журнал, заснований у 1857 році. Це одне з найбільш впливових видань в США, яке охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, культуру, науку, техніку та соціальні питання. The Atlantic відомий своїми глибокими аналітичними матеріалами, ессе та статтями, які зазвичай займаються важливими питаннями сучасності, такими як зміни клімату, расова нерівність, глобальні конфлікти та технологічні інновації.


Любов Боровик, Апостроф





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