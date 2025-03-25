Маск почав захищати команду Трампа після конфузу довкола витоку даних

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду Ілон Маск почав захищати адміністрацію американського президента після інциденту з журналістом та групою високопосадовців США в Signal.

Захищати команду Трампа Маск почав у соцмережі Х, опублікувавши відповідний допис, інформує Апостроф .

"Найкраще місце, щоб сховати труп — це друга сторінка журналу The Atlantic, бо туди ніхто ніколи не заглядає", - написав мільярдер.

Він послався на матеріал в The Babylon Bee під назвою:

"Шахи 4D: геній Трамп зливає військові плани в The Atlantic, де їх ніхто ніколи не побачить".