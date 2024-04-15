"Нам немає іншого вибору, як перемогти": генерал Шведюк очолив оперативне командування "Захід"

Він розповів, що його мета — аби ОК стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності, зміцнило обороноздатність та продемонструвало непохитну відданість захисту України.
© АрміяInform

Кілька днів тому стало відомо, що з посад командуючого оперативним командуванням "Захід" звільнили Сергія Літвінова. Його посаду обійняв бригадний генерал Володимир Шведюк. На сторінці ОК у Facebook вже опублікували його звернення до військових, інформує ZN.ua.

"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні маю за честь очолити без перебільшень одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", — звернувся Шведюк, висловивши подяку командуванню за довіру та назвавши своє призначення "великою честю і привілеєм".

Мета генерала — аби ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності, зміцнило обороноздатність держави та продемонструвало непохитну відданість захисту України.

"Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", — зазначив він.

Володимир Шведюк обійняв посаду бригадного генерала у червні 2022-го, до цього він був заступником командира ТрО та начальником штабу угруповання Об'єднаних сил. Військовий брав участь в АТО. У 2018-му його призначили на посаду командира 59-ї ОМПБр. Також він обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Китай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FTКитай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FT
Україна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю BildУкраїна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю Bild
Суд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФСуд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФ
Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – СікорськийУкраїна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський
Росіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідкаРосіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Генерал запасу ЦАХАЛ оцінив у скільки Ізраїлю обійшлося відбити іранську атакуГенерал запасу ЦАХАЛ оцінив у скільки Ізраїлю обійшлося відбити іранську атаку
Ізраїль зміг відбити атаку 300 ракет і дронів завдяки зброї, якої немає в УкраїніІзраїль зміг відбити атаку 300 ракет і дронів завдяки зброї, якої немає в Україні
Пентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал РайдерПентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал Райдер
Кулеба: Під час зустрічі з главою МЗС Угорщини пояснювали, чому зараз немає сенсу йти на переговори з РосієюКулеба: Під час зустрічі з главою МЗС Угорщини пояснювали, чому зараз немає сенсу йти на переговори з Росією
Якщо ми не хочемо підкорятися Росії, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну – ПавелЯкщо ми не хочемо підкорятися Росії, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну – Павел
Немає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — ЗеленськийНемає гарантій, що Україна вступить в НАТО і що Росія більше не нападе — Зеленський
Данілов про підзвітність військової допомоги США: "Таємниць немає. Ми із задоволенням готові надати всю інформацію"Данілов про підзвітність військової допомоги США: "Таємниць немає. Ми із задоволенням готові надати всю інформацію"
Комітет свободи слова очолив депутат, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналкуКомітет свободи слова очолив депутат, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку
У Росії немає суперзброї. На війні горить все — БудановУ Росії немає суперзброї. На війні горить все — Буданов
Ердоган: На горизонті немає обнадійливої перспективи миру в УкраїніЕрдоган: На горизонті немає обнадійливої перспективи миру в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости