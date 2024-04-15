"Нам немає іншого вибору, як перемогти": генерал Шведюк очолив оперативне командування "Захід"

Він розповів, що його мета — аби ОК стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності, зміцнило обороноздатність та продемонструвало непохитну відданість захисту України.

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Кілька днів тому стало відомо, що з посад командуючого оперативним командуванням "Захід" звільнили Сергія Літвінова. Його посаду обійняв бригадний генерал Володимир Шведюк. На сторінці ОК у Facebook вже опублікували його звернення до військових, інформує ZN.ua .

"Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні маю за честь очолити без перебільшень одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних сил України", — звернувся Шведюк, висловивши подяку командуванню за довіру та назвавши своє призначення "великою честю і привілеєм".

Мета генерала — аби ОК "Захід" стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності, зміцнило обороноздатність держави та продемонструвало непохитну відданість захисту України.

"Нам немає іншого вибору, як перемогти. І ми це зробимо", — зазначив він.

Володимир Шведюк обійняв посаду бригадного генерала у червні 2022-го, до цього він був заступником командира ТрО та начальником штабу угруповання Об'єднаних сил. Військовий брав участь в АТО. У 2018-му його призначили на посаду командира 59-ї ОМПБр. Також він обіймав посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід".