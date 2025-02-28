Суд над генералами: запобіжний захід екскомбригу 125-ї бригади Горбенку змінили

У четвер, 27 лютого, Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт колишньому командиру 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ Артуру Горбенку, якого підозрюють у провальній обороні Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомив його адвокат Станіслав Пелюк, інформує Апостроф.

"Скляний бокс порожній. Тримання під вартою з заставою в 25 мільйонів гривень змінено на домашній арешт", – сказав адвокат.

Як відомо, 22 січня Печерський районний суд Києва обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 млн грн застави.

Нагадаємо, працівники ДБР виявили нові факти у кримінальній справі про прорив кордону у Харківській області, у зв'язку з чим повторно затримали Юрія Галушкіна, колишнього командувача оперативно-тактичного управління "Харків". Також у провалі оборони Харківської області у травні 2024 року підозрюють екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка та колишнього командира 415-го батальйону 23-ї ОМБр Іллю Лапіна.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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