The Guardian: Захід вважає, що втрати Росії становлять 300-400 тисяч соладтів

Джерела видання також розповіли, що в боях під Авдіївкою російни щодня втрачають 500-1000 осіб.

Втрати Росії у війні в Україні становлять від 300 000 до 400 000 вбитими і пораненими. Повідомляє The Guardian, наводячи слова посадовців, які говорили на умовах анонімності, інформує ZN.ua .

© Facebook/Генштаб ЗСУ

Джерела також зазначають, що в боях під Авдіївкою російни щодня втрачають 500-1000 осіб.

Посадовці констатували, що контрнаступальна операція у Запорізькій області, фактично, вже завершилася.

Вони також повідомили, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині діє угруповання ЗСУ до трьох бригад. Джерела зауважили, що просування цього угруповання не буде швидшим за літній контрнаступ.

Наголошується на тому, що в таких умовах роль допомоги від Заходу є життєво важливою.