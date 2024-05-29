Суд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішення

Львівський апеляційний суд вирішив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки".

Львівський апеляційний суд ухвалив рішення відновити Ірину Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки", повідомляють ЗМІ.

Згідно з інформацією Суспільного, суд також зобов\'язав виплатити їй середню заробітну плату за час вимушеного прогулу, що становить 123 тисячі 927 гривень.

Це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.

Сама Фаріон прокоментувала таке рішення суду. Вона висловила задоволення тим, що закони в державі працюють у правильному, на її думку, напрямку.

"Я щаслива, що право існує окремо від політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення. Я думаю над тим... Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", — говорить Ірина Фаріон.