Суд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішення

Ірина Фаріон

Львівський апеляційний суд вирішив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки".

Львівський апеляційний суд ухвалив рішення відновити Ірину Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки", повідомляють ЗМІ.

Згідно з інформацією Суспільного, суд також зобов\'язав виплатити їй середню заробітну плату за час вимушеного прогулу, що становить 123 тисячі 927 гривень.

Це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у Верховному суді.

Сама Фаріон прокоментувала таке рішення суду. Вона висловила задоволення тим, що закони в державі працюють у правильному, на її думку, напрямку.

Ірина Фаріон

"Я щаслива, що право існує окремо від політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення. Я думаю над тим... Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся", — говорить Ірина Фаріон.

Ірина Фаріон

Нагадаємо, що 7 лютого Галицький районний суд Львова у своєму рішенні відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки у Львівській політехніці. Рішенні суду визнало, що її висловлювання стосовно російськомовних військовослужбовців є аморальним проступком.


Вікторія Форсюк, politeka.net





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Суд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішенняСуд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішення
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