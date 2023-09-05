Екстрадицію можна буде оскаржити. Саме за судом буде остаточне рішення — Веніславський

Він наголосив, що кримінальна відповідальність має індивідуальний характер.

Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський запевнив, що масової екстрадиції чоловіків з-за кордону не буде, адже з точки зору юридичної процедури такого немає. Під час ефіру на "Радіо Свобода" він наголосив, що кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, інформує ZN.ua .

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"З кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду, лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - зауважив Веніславський.

Та він наголосив, що це можна буде оскаржити у судах Болгарії, Польщі чи Румунії. І саме за цією інстанцією буде остаточне рішення.

"Звичайно, це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон з допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації, можуть екстрадувати до України і покарати. Щоправда, згодом міністр юстиції Денис Малюська визнав, що цей процес є доволі складним. За його словами, перш за все фахівці зосередяться на поверненні людей, причетних до значної корупції.