Екстрадицію можна буде оскаржити. Саме за судом буде остаточне рішення — Веніславський

Він наголосив, що кримінальна відповідальність має індивідуальний характер.

Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський запевнив, що масової екстрадиції чоловіків з-за кордону не буде, адже з точки зору юридичної процедури такого немає. Під час ефіру на "Радіо Свобода" він наголосив, що кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, інформує ZN.ua.

Екстрадицію можна буде оскаржити. Саме за судом буде остаточне рішення — Веніславський
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"З кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду, лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", - зауважив Веніславський.

Та він наголосив, що це можна буде оскаржити у судах Болгарії, Польщі чи Румунії. І саме за цією інстанцією буде остаточне рішення.

"Звичайно, це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон з допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації, можуть екстрадувати до України і покарати. Щоправда, згодом міністр юстиції Денис Малюська визнав, що цей процес є доволі складним. За його словами, перш за все фахівці зосередяться на поверненні людей, причетних до значної корупції.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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