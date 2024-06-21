Із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій Дацюк

Філософ Сергій Дацюк заявив, що навіть якщо не з Китаєм через Тайвань, то з росією Трамп може піти на прямий конфлікт, хай спочатку не ядерний, але саме з такими ризиками.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі» .

«Припустимо, приходить Трамп, і він домовлятиметься із Сі. Припустимо, каже: «Тайвань справді китайський, ми за це не вписуватимемося». Окей, адже хороша ситуація, правда? Війна відкладається Китаю зі Штатами, але тоді росія. А ось із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде», - стверджує Сергій Дацюк.

На його думку, Трамп такий же божевільний, як путін, у тому сенсі, що вміє наполягати на своєму і вміє організувати удари зокрема по території росії. Тоді, міркує філософ, коли у нас є такі Трамп і путін, єдиний врівноважений і розумний – це Сі, тільки до нього можна буде апелювати, щоб якось зупинити ядерну війну.

До того ж, додає гість програми, шанс, що Трамп суттєво змінився і якось не буде демонструвати ту поведінку, яку під час першого свого терміну демонстрував, дуже малий. Так, додає він, Трамп вміє блефувати і може блефувати, але блефувати в ситуації миру – це одне, а в ситуації війни – інше, хоча треба розуміти, що ядерна зброя – це останній аргумент.

«Можливо, це спочатку буде навіть не ядерний конфлікт. Ядерні конфлікти так ні з чого не виникають. На початку це звичайний конфлікт буде, а за звичайним конфліктом, коли він не вирішує проблеми та ситуацію, настає ядерний конфлікт», - робить висновок Сергій Дацюк.