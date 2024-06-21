Із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій Дацюк

Трамп

Філософ Сергій Дацюк заявив, що навіть якщо не з Китаєм через Тайвань, то з росією Трамп може піти на прямий конфлікт, хай спочатку не ядерний, але саме з такими ризиками.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі».

«Припустимо, приходить Трамп, і він домовлятиметься із Сі. Припустимо, каже: «Тайвань справді китайський, ми за це не вписуватимемося». Окей, адже хороша ситуація, правда? Війна відкладається Китаю зі Штатами, але тоді росія. А ось із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде», - стверджує Сергій Дацюк.

На його думку, Трамп такий же божевільний, як путін, у тому сенсі, що вміє наполягати на своєму і вміє організувати удари зокрема по території росії. Тоді, міркує філософ, коли у нас є такі Трамп і путін, єдиний врівноважений і розумний – це Сі, тільки до нього можна буде апелювати, щоб якось зупинити ядерну війну.

До того ж, додає гість програми, шанс, що Трамп суттєво змінився і якось не буде демонструвати ту поведінку, яку під час першого свого терміну демонстрував, дуже малий. Так, додає він, Трамп вміє блефувати і може блефувати, але блефувати в ситуації миру – це одне, а в ситуації війни – інше, хоча треба розуміти, що ядерна зброя – це останній аргумент.

«Можливо, це спочатку буде навіть не ядерний конфлікт. Ядерні конфлікти так ні з чого не виникають. На початку це звичайний конфлікт буде, а за звичайним конфліктом, коли він не вирішує проблеми та ситуацію, настає ядерний конфлікт», - робить висновок Сергій Дацюк.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
Із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій ДацюкІз росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій Дацюк
Блок рекламы


Похожие новости
Аналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до ХарковаАналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова
План Байдена щодо припинення війни в Україні дуже схожий на план Трампа — WSJПлан Байдена щодо припинення війни в Україні дуже схожий на план Трампа — WSJ
На першому Глобальному саміті миру Росії точно не буде – ОПНа першому Глобальному саміті миру Росії точно не буде – ОП
Індії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війнуІндії веде перемовини з Росією щодо повернення громадян яких обманом завербували на війну
Суд відмовив Трампу у призупиненні рішення про штраф на суму $464 млнСуд відмовив Трампу у призупиненні рішення про штраф на суму $464 млн
Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?Туск — Фіцо: Де був би кордон з Росією, якби не Україна?
Зеленський "не розуміє" як Трамп може бути на боці ПутінаЗеленський "не розуміє" як Трамп може бути на боці Путіна
Ніккі Гейлі: Трамп зараз більш неврівноважений ніж коли він брав участь у виборах упершеНіккі Гейлі: Трамп зараз більш неврівноважений ніж коли він брав участь у виборах уперше
Екс-інформатор, який брехав про корупцію Хантера Байдена, мав контакти з росіянамиЕкс-інформатор, який брехав про корупцію Хантера Байдена, мав контакти з росіянами
Байден випереджає Трампа у Нью-Йорку на 12% — опитуванняБайден випереджає Трампа у Нью-Йорку на 12% — опитування
Последние новости
Подгружаем последние новости