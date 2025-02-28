Трамп при зустрічі із Зеленським в першу чергу прокоментував його одяг

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів українського президента Володимира Зеленського словами про його зовнішній вигляд, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на відповідне відео перших хвилин зустрічі у Білому домі.

Американський президент відмітив, що глава української держави, який прибув у непротокольному діловому костюмі, весь "нарядний".

"Оуу, він сьогодні весь при параді", - заявив Трамп.

Як свідчать кадри, керівник Офісу президента Андрій Єрмак одягнув костюм, як і інші члени української делегації.

Нагадаємо, президент України прибув 28 лютого у Сполучені Штати, щоб підписати угоду про розробку українських корисних копалин.