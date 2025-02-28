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2025-02-28
Трамп при зустрічі із Зеленським в першу чергу прокоментував його одяг
Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів українського президента Володимира Зеленського словами про його зовнішній вигляд, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на відповідне відео перших хвилин зустрічі у Білому домі.
Американський президент відмітив, що глава української держави, який прибув у непротокольному діловому костюмі, весь "нарядний".
"Оуу, він сьогодні весь при параді", - заявив Трамп.
Як свідчать кадри, керівник Офісу президента Андрій Єрмак одягнув костюм, як і інші члени української делегації.
Нагадаємо, президент України прибув 28 лютого у Сполучені Штати, щоб підписати угоду про розробку українських корисних копалин.
Ксенія Срібнянська, Апостроф