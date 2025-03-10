Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України

На порядку денному зустрічі Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії будуть основи угоди щодо врегулювання конфлікту та шестимісячне перемир'я, інформує Апостроф.

Про це повідомив спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Він підтвердив, що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді.

Віткофф у ЗМІ назвав реальним позитивним першим кроком звернення українського президента Володимира Зеленського до американського лідера щодо невдалої зустрічі у США.

"Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був справді хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді чи навіть потенційно Джидді, … але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню”, - повідомив він.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи
Трамп різко розкритикував заяву Зеленського про "дуже далекий кінець війни"Трамп різко розкритикував заяву Зеленського про "дуже далекий кінець війни"
Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та УкраїниШестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України
Блок рекламы


Похожие новости
Одяг Зеленського на зустрічі з Трампом порівняли з одягом ЧерчилляОдяг Зеленського на зустрічі з Трампом порівняли з одягом Черчилля
"Ми з Україною": світові лідери висловили підтримку Зеленському після зустрічі з Трампом"Ми з Україною": світові лідери висловили підтримку Зеленському після зустрічі з Трампом
Трамп при зустрічі із Зеленським в першу чергу прокоментував його одягТрамп при зустрічі із Зеленським в першу чергу прокоментував його одяг
Ірландія наполягатиме на швидкому вступі України в ЄС: як пройшли переговори Зеленського й МартінаІрландія наполягатиме на швидкому вступі України в ЄС: як пройшли переговори Зеленського й Мартіна
"Ці угоди не денонсовані досі": у Раді вказали на кричущі факти щодо Азовського та Чорного морів"Ці угоди не денонсовані досі": у Раді вказали на кричущі факти щодо Азовського та Чорного морів
У Фінляндії "світить" пожиттєвий термін неонацисту Петровському, який воював проти УкраїниУ Фінляндії "світить" пожиттєвий термін неонацисту Петровському, який воював проти України
Правляча партія Грузії використала на передвиборчих плакатах фото зруйнованих міст УкраїниПравляча партія Грузії використала на передвиборчих плакатах фото зруйнованих міст України
Зеленському показали, як завод в США виготовляє артилерійські снаряди для УкраїниЗеленському показали, як завод в США виготовляє артилерійські снаряди для України
Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС УкраїниРосія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС України
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
Последние новости
Подгружаем последние новости