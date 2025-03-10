Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України

На порядку денному зустрічі Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії будуть основи угоди щодо врегулювання конфлікту та шестимісячне перемир'я, інформує Апостроф .

Про це повідомив спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Він підтвердив, що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді.

Віткофф у ЗМІ назвав реальним позитивним першим кроком звернення українського президента Володимира Зеленського до американського лідера щодо невдалої зустрічі у США .

"Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був справді хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді чи навіть потенційно Джидді, … але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню”, - повідомив він.