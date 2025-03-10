Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України
На порядку денному зустрічі Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії будуть основи угоди щодо врегулювання конфлікту та шестимісячне перемир'я, інформує
Про це повідомив спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.
Він підтвердив, що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді.
Віткофф у ЗМІ назвав реальним позитивним першим кроком звернення українського президента Володимира Зеленського до американського лідера щодо невдалої зустрічі у США.
"Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був справді хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді чи навіть потенційно Джидді, … але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню”, - повідомив він.