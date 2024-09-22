Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики - МЗС України

Росія готує удари по українських об'єктах ядерної енергетики напередодні зими. Міністерство закордонних справ України проінформувало партнерів та представників МАГАТЕ.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Апостроф .

Він зауважив, що Росія, за даними розвідки, готує удари по критичних об?єктах ядерної енергетики України перед початком холодів:

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об?єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики".

За його словами, українські спецслужби вже передали дані партнерам, також поінформовано представників МАГАТЕ:

"Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками. Наші спецслужби передали ці дані партнерам. Також поінформовано МАГАТЕ".

"Росія - єдина держава, яка захопила АЕС в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить положення про забезпечення радіологічної та ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації та держави, які поважають Статут ООН, не допустити сценарію країни-терориста", - наголошує Сибіга.