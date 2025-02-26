Залужний вказав на помилку Путіна

Колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав ключову помилку російського диктатора Володимира Путіна у війні за українські землі, інформує Апостроф .

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, головком ЗСУ зазначив, що для українців затіяна Росією війна є щоденним подвигом.

"Кожен день цієї війни - це подвиг українського народу. Це наші воїни, які тримають фронт у надскладних умовах. Це наші лікарі, які рятують життя. Це матері, які чекають додому синів та дочок. І це наші діти, які ростуть у війні, але звісно, мріють про мир", - написав Залужний.

При цьому зауважив, що ворог прогадав у боротьбі за українські землі, адже Україна - це не просто земля, а цілий народ.

"Ми втратили багато, але ворог помилився, тому що Україна - це не просто земля, це народ. І цей народ вже ніколи не стане на коліна", - наголосив головком.

Також розповів, що відвідав Український католицький собор у Лондоні, де провели молебень з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.