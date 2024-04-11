Якщо республіканці хочуть знову зробити Америку великою, то не почнуть президентство з перемоги Путіна — Джонсон

На думку ексміністра, відправка допомоги нашій державі не лише відповідає інтересам національної безпеки США, але й свідчить про те, що для Вашингтона є важливою демократія у світі.

© https://www.president.gov.ua/

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон переконаний, що США не будуть великими знову, як обіцяє 45-й президент та потенційний кандидат від Республіканської партії на майбутніх виборах Дональд Трамп, якщо Україна програє у війні з Росією. У матеріалі для The Telegraph він закликав республіканців з Палати представників об'єднатися, ухвалити рішення про продовження військової допомоги ЗСУ та довести, що Америка — світова наддержава, інформує ZN.ua .

"Якщо ви є партією Рональда Рейгана, якщо ви хочете знову зробити Америку великою, тоді ви не почнете нове президентство республіканців — що цілком може статися — шляхом визнання перемоги Путіна", — сказав Джонсон, додаючи, що це було б катастрофою для США і Заходу.