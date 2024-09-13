Нардепа від «Слуги народу» Куницького знову звинуватили в побитті людини в Києві

Депутата Верховної Ради від «Слуги народу» Олександра Куницького знову звинуватили в побитті людини в Києві.

«Правоохоронці з?ясовують обставини події за участі народного депутата України у центрі столиці. До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України», - повідомила поліція, інформує Апостроф.

У жовтні 2023 року депутата Куницького вже звинувачували у побитті бійця ЗСУ в центрі Києва. Тоді за фактом події було відкрито кримінальне провадження.

Куницького також звинуватили у співпраці з країною-агресором.

Також журналісти з'ясували про наявність паспорта Ізраїлю у Куницького.


Іван Троянов, Апостроф





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