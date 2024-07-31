У Києві троє невідомих спалили авто для евакуації поранених

У Києві троє невідомих спалили автомобіль для евакуації поранених військовців, який був куплений на гроші, зібрані волонтерами, інформує Апостроф .

Про це повідомила у Facebook керівниця медслужби 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

"Машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили... Тварини, які це зробили, скоріше за все, отримали винагороду за таку дію. Вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - зазначила Ковач.

"Чи заслуговують вони покарання у вигляді позбавлення волі? Питання риторичне. Чи треба їх карати у форматі призову у армію? Категорично ні. Бо сьогодні вони в тилу машину підпалюють, а завтра на полі бою зраджують штурмову групу, підставляючи її ризику.

Що з ними робити? Напевно фб не пропустить такої відповіді. Але що робити, щоб це не повторювалося по території України - питання гостре і відкрите. Бо витрачаючи свій ресурс на внутрішніх ворогів, ми втрачаємо спроможність для боротьби із зовнішнім. А загалом - так, я б хотіла зустрітися з паліями. Хвилин так на 30", - написала керівниця медслужби бригади.